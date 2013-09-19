Установка и редактирование шаблона VirtueMart

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка128 просмотров
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Необходима установка шаблона, русификация, незначительные изменения, лого, заполнение товарами.

Virtuemart
10 лет назад
PabloChacon
Павел 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
joomart
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
10 лет назад
$50
2 дня
Спасибо Артуру за выполненную работу! Все было сделано быстро и с пониманием. Будем дальше сотрудничать!
Спасибо за сотрудничество