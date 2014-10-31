Установка сайта на CMS MODx +доработка

Есть готовый сверстанный прототип сайта (в .html) из 12 страниц.

Основной контент сайта - инфоблоки + формы обратной связи.

Необходимо установить его на MODx CMS для возможности управления контентом, а также (вторым и третьим этапом) сделать ряд доработок - спрограммировать доп плагины (или прикрутить и допилить готовые) и снипеты

Во вложении ТЗ, разбитое на 3 блока, по которым нужны отдельные оценки;

От исполнителей ожидается:

- наличие опыта создания сайтов на MODx >2 лет, с примерами действующих сайтов

- оценка общая estimate на весь проект - сроки/стоимость

- оценка сроки/стоимость на первый этап - сроки/стоимость

- пишите пожалуйста контактный скайп чтоб сразу обсудить проект

Условия работы:

- оплата электронными деньгами

- первый блок работ без предоплаты, оплата по результату, либо по взаимной договоренности - промежуточный результат

P.S. Как вариант можем рассмотреть установку на CMS Wordpress