Установка сайта на Joomla

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен32 заявки405 просмотров

Необходимо сверстать и установить промо-сайт на Joomla.CMS (опыт работы с данной системой администрирования обязателен) . Есть готовый макет дизайна в psd для верстки.

Общее количество страниц около 15-20. Необходима настройка информационных блоков, настройка модулей: новости, поиск, форма обратной связи (2), рассылка, опросы, баннеры.

Joomla
16 лет назад
redbrick
48 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
15 часов назад
16 лет назад
$130
2 дня
Работа сделана качественно, профессионально и самое главное в срок. Спасибо за отличную работу.
Приятно работать с таким заказчиком! Четко поставленные задачи, оперативные ответы на уточняющие вопросы, своевременная оплата! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
15 часов назад
16 лет назад