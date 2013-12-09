Есть сайт http://israelland.ru Необходимо внести изменения в существующий сайт, а так же внедрить новый функционал в системе управления сайтом и добавить две новые страницы. Все необходимые изменения описаны в тех задании (прилагается). Имеется дизайн ...
Установка верстки на 1С Битрикс "Стандарт"
Имеется готовая верстка, которую необходимо установить на CMS 1С Битрикс редакции "Стандарт" согласно техническому заданию. Просьба писать стоимость и сроки выполнения.
Обязательно:
- точное соответствие ТЗ (это критично, тк конечный клиент может отказать в принятии сайта)
- срок - 16 декабря 2013 г.
Верстку и ТЗ прикрепил к проекту.
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