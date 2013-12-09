Установка верстки на 1С Битрикс "Стандарт"

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки113 просмотров

Имеется готовая верстка, которую необходимо установить на CMS 1С Битрикс редакции "Стандарт" согласно техническому заданию. Просьба писать стоимость и сроки выполнения.

Обязательно:

- точное соответствие ТЗ (это критично, тк конечный клиент может отказать в принятии сайта)

- срок - 16 декабря 2013 г.

Верстку и ТЗ прикрепил к проекту.

11 лет назад
tyurikov
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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