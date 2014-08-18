Устранить ошибку OpenCart

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Закрыт8 заявок196 просмотров

Здравствуйте!

На сайте появились ошибки:

http://zoo47.ru/index.php?route=account/register/country

http://zoo47.ru/login/ если нажать кнопку продолжить, вылезают ошибки

http://joxi.ru/0z_yU_3JTJB-edlTjEU

Opencart
11 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров