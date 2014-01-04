Веб-разработчик(Wordpress, ModX, Joomla, Opencart)

Ищу разработчика в команду. Со знанием и опытом работы в популярных сms, а также с отличным знанием верстки.

Вы должны уметь делать адаптивную валидную верстку и интегрировать ее в сms. Чаще всего работаем с такими cms - Wordpress, ModX, Joomla, Opencart.

Обязательное требование - ответственность, умение держать сроки и не исчезать, трезво оценивать сложность задачи и свои возможности.

Работаем только с оплатой по факту выполнения задачи, иногда поэтапно, с разделением задачи на этапы с точками сдачи-приема каждого этапа(на больших проектах).

О предоплатах не может быть и речи, так что не стоит тратить свое и мое время.

В заявке указывать в обязательном порядке свои контакты, ссылку на портфолио и информацию о том с какими cms работа вам предпочтительнее. Заявки без этой информации будут отклонены и рассматриваться не будут.