Верстка и интеграция на 1С Битрикс

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Закрыт2 заявки134 просмотра

Доброго вечера, друзья!  

Есть задача по адаптивной верстки (адаптива в дизайне нет) и натяжки на 1С Битрикс 

Сайт каталог (не ИМ). 

Так же нужно будет прикрутить и настроить модуль замены заголовков для SEO 

Макеты: yadi.sk/d/XM6M2Z4h3A2CyC 

Сроки: Сдача строго 31.01 не позже.  

Желательно без предоплаты, в таком случае все работы ведутся на Вашем хостинге.  

Лицензия есть.  

Более подробно при общении в скайпе.  

8 лет назад
enginejob
Руслан 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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