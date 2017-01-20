Верстка и интеграция на 1С Битрикс

Доброго вечера, друзья!

Есть задача по адаптивной верстки (адаптива в дизайне нет) и натяжки на 1С Битрикс

Сайт каталог (не ИМ).

Так же нужно будет прикрутить и настроить модуль замены заголовков для SEO

Макеты: yadi.sk/d/XM6M2Z4h3A2CyC

Сроки: Сдача строго 31.01 не позже.

Желательно без предоплаты, в таком случае все работы ведутся на Вашем хостинге.

Лицензия есть.

Более подробно при общении в скайпе.