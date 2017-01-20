Для сайта на Joomla 3, необходимо сверстать новые элементы+подправить несколько старых косяков. Сайт адаптивный. Вкратце что надо сделать: 1) Сверстать 2 слайда 2) Сверстать ...
Верстка и интеграция на 1С Битрикс
Доброго вечера, друзья!
Есть задача по адаптивной верстки (адаптива в дизайне нет) и натяжки на 1С Битрикс
Сайт каталог (не ИМ).
Так же нужно будет прикрутить и настроить модуль замены заголовков для SEO
Макеты: yadi.sk/d/XM6M2Z4h3A2CyC
Сроки: Сдача строго 31.01 не позже.
Желательно без предоплаты, в таком случае все работы ведутся на Вашем хостинге.
Лицензия есть.
Более подробно при общении в скайпе.
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