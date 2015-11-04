Верстка и натяжка на MODx

Есть сверстанный шаблон. Нужно адаптировать его под ShopCMS с функционалом. Архив прикреплен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать и адаптировать дизайн для MODx Revo. Дизайн есть, готов к использованию. Цену на работу желательно указать в заявке.
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