Верстка и натяжка на MODx

Здравствуйте, Еще достаточно давно заказывал сайтик на вордпрессе, на тот момент мне его установил сам разработчик. Сейчас не могу понять как это сделать. Прикладываю на файлообменник общий файл всего движка: https://dropmefiles.com/KPjau Сама тема contents-> themes - > ...