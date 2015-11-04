Верстка и натяжка на MODx

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок297 просмотров
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Требуется сверстать и адаптировать дизайн для MODx Revo. Дизайн есть, готов к использованию. Цену на работу желательно указать в заявке.

MODX
8 лет назад
alexuc
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
booby
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
98 отзывов(-2)
8 лет назад
$95
5 дней
Все сделано качественно, в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата в срок, очень рад его заказам. Рекомендую.