Верстка и натяжка на Opencart

Необходима верстка на CMS Opencart.

Есть основа сайта. Естественно, её можно и не использовать.

http://dveri.seoko.pp.ua/

Поставлена CMS и модули, выведены все блоки на главной.

Все доп. модули будут предоставлены (фильтры, модуль новостей и др.), вся работа по программированию и выводу функционала не включается в задачу. Ваша работа - ревёрстка дефолтного шаблона под макет.

Жду комментариев со сроками и ценой.