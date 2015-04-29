Верстка/интеграция сайта на MODx

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка143 просмотра

Макеты: https://drive.google.com/folderview?id=0B1vn72mxXDjOLXJFUEh6R1puZVk&usp=sharing

ТЗ во вложении

MODX
10 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

revladov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$170
8 дней
В очередной раз закончили с Владимиром успешный проект! Все на высшем уровне, работаем дальше.
С Владимиром работать легко и приятно. Четкие задачи, быстрая оплата, никакой головной боли - что еще нужно фрилансеру?) Всем нам желаю побольше таких заказчиков.

Заявки фрилансеров

revladov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад