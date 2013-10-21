Верстка + интеграция в WP

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок181 просмотр
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Нужно сверстать и интегрировать в WP.

От Вас ЦЕНА И СРОКИ.

По сути нужно 3 шаблона:

1) главная

2) рубрика

3) карточка (дорисовывал сам) - на карточке д.б быть возможность вставить рекламные блоки сразу после заголовка и в конце статьи

Горизонтальное меню выпадающее.

Модуль вопросов и ответов есть, возможность вывода последних вопросов в нем есть.

Форум прикручивать не надо, просто сверстать кнопку.

На главной текст будет порядка 4-5 т.символов.

10 лет назад
magicshop
Алексей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
stepanko
Степан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 дней назад
10 лет назад
$160
5 дней
Отличный исполнитель! Продумал архитектуру сайта от и до, сделал все быстро и четко!
Хороший заказчик. Очень понравилось сотрудничество! Со сроками все нормально, задание - понятное. Оплата быстро и в оговоренные сроки. Рекомендую к сотрудничеству.