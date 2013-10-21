Верстка + интеграция в WP

Добрый день! Ищу исполнителя для разработки нескольких моментов функционала сайта на Joomla. Движок поставлен, верстка осуществлена. И вот необходимо реализовать описанные в ТЗ функции.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать и интегрировать в WP.
От Вас ЦЕНА И СРОКИ.
По сути нужно 3 шаблона:
1) главная
2) рубрика
3) карточка (дорисовывал сам) - на карточке д.б быть возможность вставить рекламные блоки сразу после заголовка и в конце статьи
Горизонтальное меню выпадающее.
Модуль вопросов и ответов есть, возможность вывода последних вопросов в нем есть.
Форум прикручивать не надо, просто сверстать кнопку.
На главной текст будет порядка 4-5 т.символов.
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