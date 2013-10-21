Верстка + интеграция в WP

Нужно сверстать и интегрировать в WP.

От Вас ЦЕНА И СРОКИ.

По сути нужно 3 шаблона:

1) главная

2) рубрика

3) карточка (дорисовывал сам) - на карточке д.б быть возможность вставить рекламные блоки сразу после заголовка и в конце статьи

Горизонтальное меню выпадающее.

Модуль вопросов и ответов есть, возможность вывода последних вопросов в нем есть.

Форум прикручивать не надо, просто сверстать кнопку.

На главной текст будет порядка 4-5 т.символов.