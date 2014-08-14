Написать модуль для DLE 1) для отображения n последних новостей (см прикреплённый файл) для каждой категории - в админке можно указать, какие категории участвуют - в админке можно указать сколько статей ...
Верстка лэндинга с посадкой на WP CMS
Здравствуйте, Кирилл. Понравились ваши рекомендации, хотела бы поработать с вами по моему проекту. Есть дизайн лэндинга в PSD нужна верстка с посадкой на WP.
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