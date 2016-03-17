Верстка. Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Необходимо сверстать страницы по макетам и положить (натянуть) на CMS Magento. 

Файлы макетов вышлем выбранному исполнителю. 

Предпочтение отдается исполнителю с Украины.

Бюджет обсуждается. Без предоплаты.

Сроки: до 1 недели.

Magento
9 лет назад
web72
35 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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