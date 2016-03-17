Есть старый сайт Wordpress и есть новая тема. Нужно закончить их интеграцию
Верстка. Magento
Необходимо сверстать страницы по макетам и положить (натянуть) на CMS Magento.
Файлы макетов вышлем выбранному исполнителю.
Предпочтение отдается исполнителю с Украины.
Бюджет обсуждается. Без предоплаты.
Сроки: до 1 недели.
Заявки фрилансеров
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