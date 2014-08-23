Верстка + настройка на PrestаShop простого магаз.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок139 просмотров

Дизайн сайта готов. необходимо сверстать и настроить на СМS PrestаShop

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11 лет назад
Yana_nana
Яна 
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров