Сайт remkom2000.ru. Joomla 2.5.6 Надо сделать: 1. 301 редирект с адресов с www на адреса без www. 2. Показать где менять тайтлы и дескрипшн у главной и внутренних страниц ...
Верстка + настройка на PrestаShop простого магаз.
Дизайн сайта готов. необходимо сверстать и настроить на СМS PrestаShop
Жду от вас стоимость и сроки? Достаточно указать от и до...
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