Верстка сайта

Есть сайт http://goo.gl/uPpGZ3, изображения этого сайта в google картинках при их увеличении сжаты в виде http://prntscr.com/8vmezo (data:image/jpeg;base64). Основная суть этого решения чтобы при увеличении пользователи видели картинку не лучшего качества http://prntscr.com/8vmfw7. Нужно найти решение и сделать точно также.
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Необходимо по макету сверстать шаблон.
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