Верстка шаблона для Joomla 1.5 из PSD на virtuemar

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки154 просмотра

Задача:

Требуется нарезать и сверстать фиксированный div шаблон для Joomla 1.5 под virtuemart для главной страницы, странице со статьями и страницы с каталогом товаров. Необходима кроссбраузерность. Детали по электропочте.

Ресурсы:

Имеется дизайн главной страницы в PSD (не нарезанный), все четко по слоям, сделанный проф. дизайнером.

Оплата:

В личку не писать; без предоплаты; оплата через «Сервис безопасного проведения сделок» с помощью WMR или при личной встрече в Москве.

Процесс проверки качества работы:

1) если вы не из Москвы – через «Сервис безопасного проведения сделок», вы выставляете готовый шаблон на мой или ваш хостинг (по желанию), я проверяю его работоспособность, дорабатываем детали, получаю шаблон, даю добро в «Сервис безопасного проведения сделок» и денюжки идут к вам.

2) если вы из Москвы – вы выставляете готовый шаблон на ваш хостинг, я проверяю работоспособность, дорабатываем детали, встречаемся в интернет-кафе (я оплачиваю), я отдаю вам денюжку, а вы мне шаблон.

Требования к исполнителю:

Успешный опыт верстки под joomla 1.5 с virtuemart (со ссылкой на рабочие сайты в портфолио). Ежедневный онлайн день с возможностью проверять почту и при необходимости появиться в аське, возможно созвониться.

Сроки:

2-4 дня.

В перспективе возможно постоянное сотрудничество (есть клиентская база).

ICQ:611095423

Joomla
15 лет назад
skobki
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
15 лет назад
$150
3 дня
Профи. Сделал сложную верстку; красиво и качественно. Обеспечил кроссбраузерность. Единственный минус - немного задержал сроки. Однако, при этом он был регулярно онлайн, никуда не терялся. Резюме: человеку можно доверять сложные проекты.
Спасибо!

Заявки фрилансеров

rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
15 лет назад

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