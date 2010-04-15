Требуется создать информационный сайт-каталог на джумле (руссифицированной) Дизайн - http://osc.template-help.com/joomla_26972/index.php 1. Регистрация пользователей. 2. Новости. 3. Форум. Встроенный, не внешний. 4. Баннерная реклама. 5. Фотогалерея. 6. ...
Верстка шаблона для Joomla 1.5 из PSD на virtuemar
Задача:
Требуется нарезать и сверстать фиксированный div шаблон для Joomla 1.5 под virtuemart для главной страницы, странице со статьями и страницы с каталогом товаров. Необходима кроссбраузерность. Детали по электропочте.
Ресурсы:
Имеется дизайн главной страницы в PSD (не нарезанный), все четко по слоям, сделанный проф. дизайнером.
Оплата:
В личку не писать; без предоплаты; оплата через «Сервис безопасного проведения сделок» с помощью WMR или при личной встрече в Москве.
Процесс проверки качества работы:
1) если вы не из Москвы – через «Сервис безопасного проведения сделок», вы выставляете готовый шаблон на мой или ваш хостинг (по желанию), я проверяю его работоспособность, дорабатываем детали, получаю шаблон, даю добро в «Сервис безопасного проведения сделок» и денюжки идут к вам.
2) если вы из Москвы – вы выставляете готовый шаблон на ваш хостинг, я проверяю работоспособность, дорабатываем детали, встречаемся в интернет-кафе (я оплачиваю), я отдаю вам денюжку, а вы мне шаблон.
Требования к исполнителю:
Успешный опыт верстки под joomla 1.5 с virtuemart (со ссылкой на рабочие сайты в портфолио). Ежедневный онлайн день с возможностью проверять почту и при необходимости появиться в аське, возможно созвониться.
Сроки:
2-4 дня.
В перспективе возможно постоянное сотрудничество (есть клиентская база).
ICQ:611095423
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