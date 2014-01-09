Верстка страницы + вставить в Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки103 просмотра

Есть сайт - http://stroystm.hostglobal.ws/

нужно внести некоторые доработки а именно:

- сверстать контент на главную страницу в таком виде http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e2f246763a63f254afb3a849773662a9 (исходник в PSD)

- поправить футер чтобы был тоже как на макете - http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e2f246763a63f254afb3a849773662a9

Если сделаете быстро и качественно есть еще другая работа, но это уже отдельным этапом

Joomla
11 лет назад
zveno77
Павел 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

webstick
Виктор 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва(-1)
11 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

webstick
Виктор 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва(-1)
11 лет назад