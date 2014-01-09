Верстка страницы + вставить в Joomla

Есть сайт - http://stroystm.hostglobal.ws/

нужно внести некоторые доработки а именно:

- сверстать контент на главную страницу в таком виде http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e2f246763a63f254afb3a849773662a9 (исходник в PSD)

- поправить футер чтобы был тоже как на макете - http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e2f246763a63f254afb3a849773662a9

Если сделаете быстро и качественно есть еще другая работа, но это уже отдельным этапом