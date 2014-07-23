Выбираем платформу и разрабатываем сайт

Планируется разработка и запуск сайта по отдыху на мальдивах, понравившиеся сайты:

bookmaldives.com -- лучше

bookmaldivesresorts.com

Требуется помощь с выбором платформы для сайта и дальнейшая разработка.

Помимо платформы указывайте, пожалуйста, ориентировочные сроки на разработку и цену.

Планируется вставка партнерской формы поиска на главную, внутри страницы с описаниями отелей, примерная структура внутренней страницы опять же "http://www.bookmaldives.com/Hotel.aspx?hotelId=127"

Это предварительно, но думаю достаточно для того что бы понять потребности.

Спасибо:)