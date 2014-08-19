Вылечить сайт

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Завершен5 заявок165 просмотров

Приветствую.

Есть сайт www.prorabkompleks.ru , который работает на Joomla, нашел бесплатный шаблон, в нем есть какая-то дыра, лечили вирус уже раз 5, всё равно появляется снова.

интересует цена и сроки.

заранее спасибо

Joomla
11 лет назад
gagarinc
Руслан 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад
$9
1 день
очень приятно работать с Сергеем, адекватный и очень оперативный подход к работе. всем рекомендую
Отличный заказчик! рекомендую! Приятно было работать с Русланом!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад

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