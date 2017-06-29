Выложить текст на главную в Wordpress / Woocommerce или html кодом

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок158 просмотров
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Что есть:

1. Установлен Wordpress и Woocommerce

2. Установлен шаблон Micra

Есть готовый текст для главной. В сочетании того что есть (wordpress,

woocommerce, micra) из под wordpress выложить текст на главную не

смогли. Некуда вставить. Пробовали вставлять в код - тоже не получилось.

Текст на главную нужно выложить. Желательно каким-то плагином, чтобы его

можно было удобно редактировать. В крайнем случае красиво выложить html

кодом.

Спасибо, жду предложений по стоимости.

WordPressHTMLWooCommerce
6 лет назад
johnydeaf
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад