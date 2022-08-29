Требуется развернуть шаблон WP Enginery на хостинге и адаптировать его под нужды проекта. Необходимо настроить меню и внести изменения в дизайн в соответствии с предоставленным вложением. Шаблон доступен по указанной ссылке.
Виправлення помилок та внесеня змін на сайті (MODX)
1. на нашому сайті https://myengineering.com.ua/ не працює форма "ЗАЛИШАЙТЕ ЗАЯВКУ", телефон не зберігається в полі. Треба виправити.
2. Розмістити цю форму ще на 4х сторінках
3. Виправити сторінку з контактами, змінити адресу та прив'язати до карти.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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