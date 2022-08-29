Виправлення помилок та внесеня змін на сайті (MODX)

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Завершен3 заявки312 просмотров

1. на нашому сайті https://myengineering.com.ua/ не працює форма "ЗАЛИШАЙТЕ ЗАЯВКУ", телефон не зберігається в полі. Треба виправити.

2. Розмістити цю форму ще на 4х сторінках

3. Виправити сторінку з контактами, змінити адресу та прив'язати до карти. 

MODX
3 года назад
guest_16617603206579
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ievgen_dev
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
$15
1 день
Escrow
Дякую за швидке та професійне вирішення наших задач.
Чітко сформульовані завдання. Приємний у спілкуванні. Сподіваюся на подальшу співпрацю.

Заявки фрилансеров

Наталья
 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
9 часов назад
92 отзыва
3 года назад
ievgen_dev
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
Данил
 
24 года
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
2 отзыва
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