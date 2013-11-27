Virtuemart проблема с thumbnails

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Закрыт1 заявка117 просмотров

Здравствуйте. Сайт на Joomla 1.5

Проблема с отображением уменьшенных изображений.

например тут: http://moto85[точечка]ru/dlya-motokrossa/1577-01016-002-fox-pawtector-motoperchatki-belo-goluboy.html

при клике вылетает ошибка.

Способы, описанные здесь http://joomlaforum.ru/index.php?topic=79912.0 не помогли

Joomla
11 лет назад
masha-mos
Мария 
41 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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