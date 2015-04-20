Есть некий скрипт доски объявлений Elite-Board 2.2. Написана на php, mysql, smarty, jqwery, ajax. Необходимо сделать некое дополнение функционала. Необходимо реализовать механизм обмена и увязать с поиском. При добавлении обьявления нужно добавить галочку "рассмотрю ...
Вывести описание материала под фото Joomla
Привет. Есть сайт http://getloud.sergwd.com/
На нем галерея "Портфолио". При нажатии на элемент у нас появляется картинка в большем размере в окне. Каждая картинка - это материал Joomla, к которому прикреплена эта картинка.
Мне нужно сделать так, чтобы в окне под названием картинки выводилось описание из материала (достаточно вставить в нужное место).
Но проблема в том, что вывод заголовка в окне и всего остального происходит через jquery-код, то есть, просто так вставить php код я не могу. Нужна помощь профессионала, чтобы решить этот вопрос. Плачу хорошо :)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно настроить так чтобы определённые пользователи могли видеть только им присвоеные проекты. Как это сделать? Может кто нибудь проконсультировать меня по скайпу? Ещё нужно настроить процесс обработки багов Новый => Отправлен на ...Закрыт10 лет назад
Сверстать под opencart. Срочно. Оставляйте заявки, кто готов сделать очень быстро. Макеты по запросу.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Нужно перевести компонент на 100% Joombri-1.5 для Joomla-3 Оплата через QIWI кошелек.Закрыт10 лет назад
Сайт: http://uchansichan.com/ . СMS: Worpdress Задача: Текущая тема написана на JavaScript(CoffeScript) на основе backbone.js как отдельная страница json-api к базе данных. В связи с желанием добавления дополнительного ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $117
Срочный проект, требуются те кто готов работать в праздники ночью и днем. Требования: 1. Умение натяжки на wordpress 2. Знание Ajax Бюджет 6000рублей Срок 13. 04Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сделать небольшие правки WP Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.Закрыт10 лет назад
Не могу редактировать записи в Блоге на MODX. Нужно решить данную проблему. Так же не могу добавить новости в раздел Блог.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Доброго дня Задача восстановить сайт provishivanie.ru с вчерашнего дня открывается в таком виде. Симпла цмсСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сайт http://urlid.ru/cemb не работает плеер на прослушивание, нужно починить либо заменить на тот, который будет работать Указывайте срок и стоимость.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад