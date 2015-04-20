Вывести описание материала под фото Joomla

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Завершен4 заявки173 просмотра

Привет. Есть сайт http://getloud.sergwd.com/

На нем галерея "Портфолио". При нажатии на элемент у нас появляется картинка в большем размере в окне. Каждая картинка - это материал Joomla, к которому прикреплена эта картинка.

Мне нужно сделать так, чтобы в окне под названием картинки выводилось описание из материала (достаточно вставить в нужное место).

Но проблема в том, что вывод заголовка в окне и всего остального происходит через jquery-код, то есть, просто так вставить php код я не могу. Нужна помощь профессионала, чтобы решить этот вопрос. Плачу хорошо :)

JoomlajQueryPHP
10 лет назад
SergWD
Сергей 
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15 лет в сервисе
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Ioda
36 лет
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131 отзыв(-4)
10 лет назад
$20
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Все восхитительно, настоящий мастер своего дела - сделано все быстро и наилучшим образом, понимание задачи и общего вопроса на высоте. Буду обращаться в будущем! Спасибо за помощь :)
Спасибо, все замечательно.

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Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
10 лет назад