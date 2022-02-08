Вывод доп. полей на сайте под управление WordPress

Ищем опытного специалиста на WordPress.

Сперва нужно сделать небольшое задание: вывести дополнительные поля для группы страниц и создать раздел со страницами, из которого будет тянуться необходимая информация в определенный блок на странице.

Для необходимых полей верстка уже есть и выведена в шаблоне. Никаких конструкторов не используем и не рассматриваем.

Доступы и подробное ТЗ предоставим отозвавшимся.