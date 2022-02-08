Вывод доп. полей на сайте под управление WordPress

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок851 просмотр
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Ищем опытного специалиста на WordPress.

Сперва нужно сделать небольшое задание: вывести дополнительные поля для группы страниц и создать раздел со страницами, из которого будет тянуться необходимая информация в определенный блок на странице.

Для необходимых полей верстка уже есть и выведена в шаблоне. Никаких конструкторов не используем и не рассматриваем. 

Доступы и подробное ТЗ предоставим отозвавшимся.

WordPress
2 года назад
guest_16413025354174
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
web_deness
Денис 
29 летЛатвия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$10
1 день
Очень довольна работой, был срочный заказ - Денис быстро сообразил что к чему, все вопросы по делу, сроки соблюдены. Большое спасибо!
Отличный заказчик) Чёткое ТЗ, мгновенная оплата, всем рекомендую к сотрудничеству)