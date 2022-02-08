Есть сайт на wordpress. Необходимо настроить работу [b]плагина[/b] «[b]Open Editor[/b]» в двух моментах его работы. Смотрите вложенный файл - ТЗ. Предлагайте Вашу цену, за которую сможете выполнить. Спасибо.
Вывод доп. полей на сайте под управление WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем опытного специалиста на WordPress.
Сперва нужно сделать небольшое задание: вывести дополнительные поля для группы страниц и создать раздел со страницами, из которого будет тянуться необходимая информация в определенный блок на странице.
Для необходимых полей верстка уже есть и выведена в шаблоне. Никаких конструкторов не используем и не рассматриваем.
Доступы и подробное ТЗ предоставим отозвавшимся.
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