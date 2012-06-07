Вывод статей на главной в две колонки, Joomla

На сайте медицинской аптеки нужно создать новый раздел с продукцией. Все материалы имеются. Подробное тз в архиве. Предпочтительно, что бы исполнитель был из Украины. Интересует долгосрочное сотрудничество, так как имеются и другие проекты на Wordpress ...