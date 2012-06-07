Вывод статей на главной в две колонки, Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки116 просмотров

Необходимо сделать вывод статей на джумле в две колонки. И ещё ряд мелочей.

skype: blackcat200777

Joomla
13 лет назад
BobulevVT
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

kolex_k
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-2)
13 лет назад
$1
1 день
Замечательно выполнил проект, без лишних слов. Просто передал ему данные - получил готовую работу. Рекомендую толкового человека !
Отличный заказчик, никаких проблем. Всем советую

Заявки фрилансеров

kolex_k
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-2)
13 лет назад