Выяснить и исправить ошибку отображения сss на WP

Доброго времени суток! Есть сайт frankeshops.com.ua На него необходимо сделать слайдер как в дизайне. Сам такой модуль не нашел. Похожие. Но желательно именно такой. Центральная картинка под ней небольшое описание, при нажатии на правую или левую картинку меняется ...