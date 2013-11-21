Выяснить и исправить ошибку отображения сss на WP

Системы управления (CMS)Завершен9 заявок163 просмотра
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Заливаем новый сайт на WP.

Проблема отображения стилей.

Кто может помочь, как быстро? Вопрос срочный.

За какие деньги?

10 лет назад
irina-osipova
Ирина 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
eremenko-evgeniy
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$5
1 день
Не однозначное сотрудничество. Быстрое реагирование: +, незаконченность и потеряться: -.
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