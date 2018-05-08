Вкрутить верстку на Opencart 2.3

1. При оформлении заказа, после нажатия кнопки выходит инструкция об оплате и нужно нажимать кнопку второй раз, чтобы заказ отправился. Исправить, не показывать инструкцию (она и так приходит в письме клиенту) и сделать, чтобы заказ ...