Вкрутить верстку на Opencart 2.3

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок146 просмотров
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Имеется сайт, работающий на базе CMS Opencart 2.3. 

Необходимо сохранив текущий функционал сайта, сделать новую тему оформления для него, взяв за основу верстку с демо-сайта этой темы http://demopavothemes.com/pav_moby/demo1/ 

в виде html/css/img и вкрутить полученную верстку на Опенкарт, чтобы сайт стал выглядеть как демо.

  • Доступы к сайту будут предоставлены.
  • Рип шаблона можем сделать.
  • Более подробное ТЗ будет позже.
  • Весь процесс будет сопровождаться, и разъясняться, чтобы не возникало разночтений.
  • Оплата по факту.
  • Цену, сроки предлагайте.
OpenCart
6 лет назад
alezandro
40 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад