Внедрить верстку в шаблоны ImageCMS

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Закрыт2 заявки143 просмотра

Добрый день! На сайте нужен редилайзн, дизайн в псд готов, сделали верстку, осталось внедрить ее в шаблоны движка. Цены? Сроки?

14 лет назад
freepr11
Татьяна 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров