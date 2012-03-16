Внесение правок на сайт (Janko)

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка154 просмотра
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Сайт по продаже одежды. Некорректно работает сортировка по фильтрам (например, в разделе "сорочки" почему-то присутствует фильтр для трикотажа и т.п.). Нужно устранить ошибку и добавить в сортировку новый фильтр (по размерам).

Срок 1-2 дня

12 лет назад
arabella105
Артем 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад