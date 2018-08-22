Необходимо создать плагин для Wordpress и интегрировать его в последствии на сайт. Плагин должен быть универсальным (устанавливаться на голую CMS без танцев с бубном). Скрин дизайна: https://prnt.sc/kkph49 Объем работы может варьироваться, потому ...
Внесение разных правок на джумла-сайты
Есть несколько разных джума-сайтов, периодически нужно вносить мелкие и средние правки на них (и по верстке и по модулям/плагинам). Оплаты, соответственно от 2 до 30$, п р и м е р н о. Оплата по факту на wm или я.д.
В Сервисе я 12 лет, предпочтение долгосрочным контактам. Обратная связь первоначально тут, далее по e-mail. Предпочтение индивидуальным разработчикам, а не командам. Спасибо.
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