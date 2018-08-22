Внесение разных правок на джумла-сайты

Есть несколько разных джума-сайтов, периодически нужно вносить мелкие и средние правки на них (и по верстке и по модулям/плагинам). Оплаты, соответственно от 2 до 30$, п р и м е р н о. Оплата по факту на wm или я.д.

В Сервисе я 12 лет, предпочтение долгосрочным контактам. Обратная связь первоначально тут, далее по e-mail. Предпочтение индивидуальным разработчикам, а не командам. Спасибо.