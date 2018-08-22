Внесение разных правок на джумла-сайты

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки198 просмотров

Есть несколько разных джума-сайтов, периодически нужно вносить мелкие и средние правки на них (и по верстке и по модулям/плагинам). Оплаты, соответственно от 2 до 30$,   п р и м е р н о. Оплата по факту на wm или я.д.

В Сервисе я 12 лет, предпочтение долгосрочным контактам. Обратная связь первоначально тут, далее по e-mail. Предпочтение индивидуальным разработчикам, а не командам. Спасибо.

Joomla
7 лет назад
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Все отлично, все понравилось. Спасибо. Держим связь далее.
Постановка задачи и коммуникация отличные, с оплатой проблем нет. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад