Внести изменения на главную страничку сайта. Битрикс.

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Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки120 просмотров
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Прилагаю файл с тем. как нужно сделать.

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8 лет назад
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
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