Внести изменения на сайт (Wordpress)

Добрый день.

Нужен спец по Wordpress.

Развернут веб сайт: WP + бесплатный шаблон. Проведена базовая настройка. Нужно внести изменения:

1. сайт будет информационным с большим объемом фото и видеоматериалов.

2. сайт-образец, на который нужно ровняться: http://www.muenchen.de/. По этому шаблону делаем наш.

3. сделать адаптивную верстку (мобильные и планшеты).

4. кроссбраузерность.

5. исходить из перспективы, что туристы, которые будут направляться в Германию, будут пользоваться этим сайтом (и приложением) при составлении маршрутов, заметок и т.п.

6. вся дополнительная информация при личной переписке или связи.

Предложите стоимость (в рублях).

Приветствуются идеи и инициативы по улучшению функционала, а также предложения по установки плагинов, исходя из оговоренных дополнительно деталей по работе и направленности сайта.