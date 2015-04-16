Проблема - жалоба клиентов, что сайт медленно грузится. Адрес сайта - http://www.sloncomfort.ru/ Стоимость решения проблемы?
Внести изменения на сайт (Wordpress)
Добрый день.
Нужен спец по Wordpress.
Развернут веб сайт: WP + бесплатный шаблон. Проведена базовая настройка. Нужно внести изменения:
1. сайт будет информационным с большим объемом фото и видеоматериалов.
2. сайт-образец, на который нужно ровняться: http://www.muenchen.de/. По этому шаблону делаем наш.
3. сделать адаптивную верстку (мобильные и планшеты).
4. кроссбраузерность.
5. исходить из перспективы, что туристы, которые будут направляться в Германию, будут пользоваться этим сайтом (и приложением) при составлении маршрутов, заметок и т.п.
6. вся дополнительная информация при личной переписке или связи.
Предложите стоимость (в рублях).
Приветствуются идеи и инициативы по улучшению функционала, а также предложения по установки плагинов, исходя из оговоренных дополнительно деталей по работе и направленности сайта.
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