Внести изменения на сайте. Сайт на Joomla.

Сайт www.demal-cartridge.ru. Необходимо уменьшить шапку сайта, удалить некоторые пункты меню из шапки(также в левом меню и в футере),

сдвинуть логотип и телефон . Уменьшить отступ между шапкой и информацией под

ней, как на главной так и на внутренних страницах. Убрать счётчики посещаемости

со страниц. Поменять ссылку на странице «Отзывы». На странице контактов

разместить Яндекс карты с отметкой местонахождения. Убрать ссылки с брендами над футером. Одну страницу переименовать. На сайте имеется две формы для заказа

обратного звонка, необходимо одну удалить. В мобильной версии сайта убрать: «заказать

обратный звонок», написать письмо». Пишите сроки и стоимость.