Внести изменения на сайте. Сайт на Joomla.

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Завершен8 заявок184 просмотра

Сайт www.demal-cartridge.ru. Необходимо уменьшить шапку сайта, удалить некоторые пункты меню из шапки(также в левом меню и в футере),

сдвинуть логотип и телефон . Уменьшить отступ между шапкой и информацией под

ней, как на главной так и на внутренних страницах. Убрать счётчики посещаемости

со страниц. Поменять ссылку на странице «Отзывы». На странице контактов

разместить Яндекс карты с отметкой местонахождения. Убрать ссылки с брендами над футером. Одну страницу переименовать. На сайте имеется две формы для заказа

обратного звонка, необходимо одну удалить. В мобильной версии сайта убрать: «заказать

обратный звонок», написать письмо». Пишите сроки и стоимость.

Joomla
6 лет назад
voldoha
53 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

d1mapetrenko
Дмитрий 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Дмитрий сделал работу раньше срока, несмотря на то, что по ходу выполнения задания, у меня возникали новые мысли и идеи. Он и сам предлагал сделать некоторые изменения, которые я не увидел. Очень сдержанный, отзывчивый, корректный. Находится всегда на связи. Работу выполнил профессионально. С такими людьми как Дмитрий, очень прияно сотрудничать. Рекомендую!
Спасибо Владимиру за интересную задачу. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Так же хочу отметить, что Владимир ценит чужое время. Был рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

d1mapetrenko
Дмитрий 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад