Внести корректировки и сделать доработку сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки185 просмотров

Сайт на InstantCms нужно сделать исправление и одну доработку по техническому заданию.

11 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

biluy11
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Все сделано в течении рабочего дня, виден опыт работы с требуемой CMS. Приятно работать, рекомендую исполнителя. Благодарю!
Народ, если вы уверены в своих силах, не упустите этого человека. Дает задачу коротко, четко и все понятно, рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

biluy11
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад