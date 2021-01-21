Исправление ошибок сайта после тестирования. Можно поэтапно. Все правки обсуждаем в YouTrack. Будет плюсом, если исполнитель сможет и дальше поддерживать работу сайта. Сайт eestitalu.ee CMS Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно внести правки на сайт. Сайт на WP.
Всего будет 9 заданий
Примеры:
1. Необходимо сделать 301 редирект со страниц со слешом ("/") в конце URL на страницы без слеша в конце. Перелинковка на стр. новостей.
2. На стр. каждой полной новости необходимо указать кликабельные заголовки других страниц ТОЛЬКО из данной категории.
3. Блок для СЕО текста внизу разделов: необходимо оставить только на 1-й стр. пагинации.
4. При прокрутке вниз (после текста статьи) должна погружаться след. публикация ТОЛЬКО из данного раздела с полным переходом на постоянный УРЛ след. публикации.
5. По сервису developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ должен быть зеленый показатель 90+ для ПК и Мобильной версии, след. типов страниц…
Если сработаемся, то буду работать на постоянной основе.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
- $100
Кто заинтересовался пишите ЛС скину ссылку на пример!Системы управления (CMS)17 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо исправить ошибки в работе новой темы Wordpress. Пока обнаружил это: 1. Вывод 2 одинаковых комментариев Facebook на всех статьях. 2. Полное отсутствие комментариев VK. Вроде работает, но почему нет новых комментариев, непонятно. Пишите примерную стоимость работы.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Имеется сайт на самописном движке. Недавно сменился полностью дизайн, он уже свёрстан и натянут. Необходимо внести ряд правок, в частности перенести некоторые данные со старой версии сайта (метатеги например, их очень много), внести некоторые правки в верстке ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Что имеем - сайт на Drupal. Не интернет-магазин. По сути сайт с набором материалов. Сайт имеет очень низкую скорость загрузки согласно тесту гугла. В данный момент для моб версии 13, для десктопов 35, то есть всё в красной зоне. Необходимо ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть собранные на фигме страницы лендингов собранных по одному макету с различиями в контенте Нужно: Собрать страницы на одном домене Один сайт как главная, второй как внутренняя страница 1) Главная https://www.figma.com/proto/ymK28FZV7tkkbU9nev0Ctg/Pilipchuk.online.development?node-id=21%3A2&viewport=948%2C509%2C0.2584909498691559&scaling=min-zoom 2) Внутренняя https://www.figma.com/proto/9R1TIKlNUIyoN0LcKZNjei/Pilipchuk.online?node-id=114%3A2&viewport=2245%2C1248%2C0.3220454454421997&scaling=min-zoom Требования к сборке: Качество, управляемость всеми полями из админки, Сео ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт3 года назад
- $2
Всем привет. Ищу исполнителя на создание большого количества ГС. Требования: Уникальный текст и картинки Уникальный код, разные шаблоны ВП Примеры шедевров flebiops.ru habbet.ru vovolaskas.ru Сайты нужны пачками по 30 штук. Цена указана за 1 шт. Ищу человека на постоянное сотрудничество.Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно поменять цены на сайте pechatnik.by. Около 80 позиций в сувенирке. У каждой позиции цена меняется в 3 местах. Цены нужно поменять для калькулятора товара (его начальная цена, цена в зависимости от тиража) а также в таблице ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно поменять цены на сайте pechatnik.by. Около 80 позиций в сувенирке https://pechatnik.by/suveniryi/ Цены нужно поменять для калькулятора товара, а также в таблице в контенте.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
Дмитрий, добрый день! Меня зовут Елена. Меня интересует разработка сайтов на 1С битрикс на постоянной основе. Можем обсудить условия сотрудничества?Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад