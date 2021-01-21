Добрый день.

Нужно внести правки на сайт. Сайт на WP.

Всего будет 9 заданий

Примеры:

1. Необходимо сделать 301 редирект со страниц со слешом ("/") в конце URL на страницы без слеша в конце. Перелинковка на стр. новостей.

2. На стр. каждой полной новости необходимо указать кликабельные заголовки других страниц ТОЛЬКО из данной категории.

3. Блок для СЕО текста внизу разделов: необходимо оставить только на 1-й стр. пагинации.

4. При прокрутке вниз (после текста статьи) должна погружаться след. публикация ТОЛЬКО из данного раздела с полным переходом на постоянный УРЛ след. публикации.

5. По сервису developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ должен быть зеленый показатель 90+ для ПК и Мобильной версии, след. типов страниц…

Если сработаемся, то буду работать на постоянной основе.