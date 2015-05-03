Внести правки в макет CMS DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки152 просмотра

Необходимо внести правки в макет, что то дописать что то переделать. Ищу профи своего дела

Техническое задание вышлю исполнителю, в скайп не добавляться, рассмотрю все предложение

DLE
10 лет назад
merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров