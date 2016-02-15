Внести правки в шаблон WordPress landing page

Необходимо внести правки в шаблон landing page для одного объекта недвижимости. CMS - WordPress. Работа была начата, но не завершена: landing.farhad.usНеобходимо сделать одну админку для двух сайтов: landing.farhad.us и farhad.usЦель - в дальнейшем самим менять фото и текст для нового объекта недвижимости. Ссылка на ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1oJ5UMEN0hfw2dJYoS2-rIyRtSo2zYrHPp7kqB0veXls/edit?usp=sharinghttps://yadi.sk/d/irU3w48SnysYLПросьба автоматические ответы не писать! Такие даже не смотрим. Укажите: 1) Стоимость 2) Срок Работаем только по пост оплате или через безопасную сделку.