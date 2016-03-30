Внести правки в вордпресс

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Завершен3 заявки163 просмотра

Внести правки в вордпресс

1. Сделать доступной 1 страницу без авторизации (внести изменение в шаблон страницы) 

2. Сделать дубль 1 виджета с небольшим изменением, изменить работу 1 виджета.

3. Изменить в шаблонах h1 (h1 оставить 1, отсально заменить div-ами) 

Сделать сегодня. 

Подробности в скайпе. 

Ваша примерная стоимость. 

WordPress
9 лет назад
dyke_alp
Данила 
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$7
1 день
++++
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Заявки фрилансеров

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад