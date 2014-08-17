Восстановление страницы

Добрый день, друзья!

Как восстановить страницы сайта, которые я удалила. Я посмотрела бэкапы, там копии за это число уже нет.

Можно ли мне помочь ???

Или уже нет?

Сайт находится на вордпрессе.

Я удаляла страницы , редактируя сайт

Заранее благодарю