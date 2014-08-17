Восстановление страницы

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Завершен4 заявки180 просмотров

Добрый день, друзья!

Как восстановить страницы сайта, которые я удалила. Я посмотрела бэкапы, там копии за это число уже нет.

Можно ли мне помочь ???

Или уже нет?

Сайт находится на вордпрессе.

Я удаляла страницы , редактируя сайт

Заранее благодарю

WordPress
11 лет назад
zoy84
Зоя 
57 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

AmigoRzn
Роман 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$1
1 день
Спасибо, Роман! Ты сделал невозможное! Восстановил мне потерянные страницы
Понимающий и внятный человек, приятно было работать.

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AmigoRzn
Роман 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад