Нужно устранить проблему на хостинге reg.ru При установке вордпресса, отсутствует возможность редактировать файлы, добавлять темы и плагины через админ панель ВП. В панели управления хостингом есть функция проверки безопасности ВП, после ее проведения пишет ...
Восстановление страницы
Добрый день, друзья!
Как восстановить страницы сайта, которые я удалила. Я посмотрела бэкапы, там копии за это число уже нет.
Можно ли мне помочь ???
Или уже нет?
Сайт находится на вордпрессе.
Я удаляла страницы , редактируя сайт
Заранее благодарю
Выбранный исполнитель
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