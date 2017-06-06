Нужно по техническому заданию, которое я приложил к проекту сделать возможность оплаты за чтение постов на блоге WordPress с помощью PayPal и Robokassa, а также сделать остальные функции.

От программиста нужно решение, делать на платных плагинах или бесплатных, или самостоятельно написать функции.

Платные плагины, у которых схожий функционал:

codeseller.ru/products/wp...

codeseller.ru/products/pl...

Все бесплатные плагины по ссылке wordpress.org/plugins/sea...

Также верстку нужно поставить на WordPress. (верстку тоже приложил)

В вашем предложении, после прочтения ТЗ, напишите как будете делать.

Оплата поэтапно либо в конце