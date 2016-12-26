Нужна адаптивная кроссбраузерная верстка лендинга. Чтобы соответствовала требованиям Google Page Speed. CMS Wordpress. Чтобы с админки сайта можно было легко и просто добавлять/редактировать информацию на сайте. Оплата по факту. Можете делать у ...
Время сессии пользователя Joomla 2.5
Нужна возможность задать время сессии авторизованного пользователя, что бы спустя 15 минут бездействия он автоматически разлогинился.
Как вариант можно сделать следующее. Если пользователь авторизован и при заходе с другого браузера-компа под тем же пользователем то на первом браузере пользователя выкидывает.
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