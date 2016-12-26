Время сессии пользователя Joomla 2.5

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Закрыт2 заявки108 просмотров

Нужна возможность задать время сессии авторизованного пользователя, что бы спустя 15 минут бездействия он автоматически разлогинился. 

Как вариант можно сделать следующее. Если пользователь авторизован и при заходе с другого браузера-компа под тем же пользователем то на первом браузере пользователя выкидывает.

Joomla
8 лет назад
dominions
Дмитрий 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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