Вставить код на сайт

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$50
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка127 просмотров
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10 лет назад
plotnelena
Елена 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$15
1 день
Александр зарекомендовал себя наилучшим образом-всегда на связи, быстро и четко все делает, поэтому наше сотрудничество становится постоянным. Спасибо! Успехов в работе :)
С Еленой работаем в очередной раз. Она человек порядочный, очень ответственный, всегда на связи. Надеюсь на продолжение сотрудничества!