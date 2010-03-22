Вёрстка и настройка шаблона для HostCMS

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки112 просмотров

Требуется человек, который хорошо разбирается в системе host cms.

Есть ряд проектов под эту cms.

Для начала нужно заверстать шаблон и настроить его под этот движок.

15 лет назад
sun99
38 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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