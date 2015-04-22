Wordpress. Добавить ссылку на новую страницу в слайдер и адрес

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Завершен1 заявка104 просмотра

1. Добавить сюда ссылку http://prntscr.com/6whyb7 на страницу spkokna.ru/%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-roto (при этом нужно изменить урл страница на furnitura-roto

2. В раздел контакты Добавить новый контакт и поставить отметку на картах http://prntscr.com/6whzq4 http://prntscr.com/6whzyt

стоимость и сроки - в личку или в ответе на проект

WordPress
10 лет назад
KalininaElena
Елена 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

aragot
Денис 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
С Денисом работаем довольно часто. Отличный исполнитель! Всегда всё успевает в сроки. Всегда советует, как лучше реализовать ту или иную задачу. И человек очень позитивный. Спасибо, Денис. Работаем дальше.... -)
Все отлично

Заявки фрилансеров

aragot
Денис 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад