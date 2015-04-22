Сайт 3d-remont.com.ua На нем установлен модуль для SEO SeoGen и блог Journal 2. SeoGen не создает ЧПУ для блога. Задача: сделать так, чтобы SeoGen создавал ЧПУ для блога, и ...
Wordpress. Добавить ссылку на новую страницу в слайдер и адрес
1. Добавить сюда ссылку http://prntscr.com/6whyb7 на страницу spkokna.ru/%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-roto (при этом нужно изменить урл страница на furnitura-roto
2. В раздел контакты Добавить новый контакт и поставить отметку на картах http://prntscr.com/6whzq4 http://prntscr.com/6whzyt
стоимость и сроки - в личку или в ответе на проект
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