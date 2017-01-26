Здравствуйте уважаемые... Что мне нужно ? 1.Ускорить сайт на Магенто (cms) движке очень долго грузиться сайт и переходы нужен хотя бы 2-3 сек. 2. Доработать на сайте некоторые вещи.Примеру: ( нужен добавить ...
Wordpress Гуру для нестандартной задачи
Нужен ответственный Wordpress Гуру, который может поставить, настроить специфическую конфигурацию, сверстать, оставить после себя документацию.
Квалификация должна включать: настройка Multisite, HTTPS, оптимизация БД, настроек безопасности, SEO, SMM плагинов и др. ТЗ предоставлю.
Выбранный исполнитель
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