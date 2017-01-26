Wordpress Гуру для нестандартной задачи

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки138 просмотров

Нужен ответственный Wordpress Гуру, который может поставить, настроить специфическую конфигурацию, сверстать, оставить после себя документацию.

Квалификация должна включать: настройка Multisite, HTTPS, оптимизация БД, настроек безопасности, SEO, SMM плагинов и др. ТЗ предоставлю.

WordPress
8 лет назад
Haru_Mamburu
52 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

temax
Артём 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Работа была сложной, нестандартной. Все сделано в срок и тщательно. Качество, коммуникабельность, ответственность на отлично. Артем, благодарю за работу, обращусь еще!
Был рад выполнить данный проект, все моменты работы были очень детально разобраны, что очень важно... Очень доволен сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

temax
Артём 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад