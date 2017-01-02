http://old.webasyst.ru/support/help/webasyst-update.html https://www.webasyst.ru/ и правильно установить все на мой сайт trofey.biz.ua если нужны будут правила я сброшу
Wordpress. Корпоративный сайт. Вёрстка и интеграция с cms
Нужен человек хорошо знающий Wordpress для создания корпоративного сайта . Требование хорошо верстать а так же программировать . Я даю готовый theme pack и ничего нового не нужно выдумывать а сделать по аналогии . Нужен только для долгого сотрудничества.
"ТЗ по постановке на CMS.docx" - основное ТЗ.
"ТЗ по верстке.docx" - ТЗ по верстке.
"Утвержденные макеты.rar" - макеты в JPG.
Исходники в PSD - предоставлю.
Выбранный исполнитель
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