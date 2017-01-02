Wordpress. Корпоративный сайт. Вёрстка и интеграция с cms

Нужен человек хорошо знающий Wordpress для создания корпоративного сайта . Требование хорошо верстать а так же программировать . Я даю готовый theme pack и ничего нового не нужно выдумывать а сделать по аналогии . Нужен только для долгого сотрудничества.

"ТЗ по постановке на CMS.docx" - основное ТЗ.

"ТЗ по верстке.docx" - ТЗ по верстке.

"Утвержденные макеты.rar" - макеты в JPG.

Исходники в PSD - предоставлю.