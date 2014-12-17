Wordpress, переработать поиск квартир

Реализация - просто отлично и в полном (и даже больше) объеме. Не подвел перед заказчиками и партнерами, хотя срок был сжатый. Другие исполнители просили намного больше времени. Видимо, перестраховывались, а Руслан предусмотрел весь процесс без проблем. Я был приятно удивлен.