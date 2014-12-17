Wordpress, переработать поиск квартир

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок167 просмотров

Сайт по выбору квартир на WP, нужно переработать поиск квартир по цене, кол-ву комнат.

В приложении описал подробнее с примерами и ссылками.

Так же нужно переделать главную страницу, в соответствии с PSD.

Исполнители с отзывами, пожалуйста.

WordPress
10 лет назад
hallingesua
Олешкевич 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$50
3 дня
Реализация - просто отлично и в полном (и даже больше) объеме. Не подвел перед заказчиками и партнерами, хотя срок был сжатый. Другие исполнители просили намного больше времени. Видимо, перестраховывались, а Руслан предусмотрел весь процесс без проблем. Я был приятно удивлен.
Четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад