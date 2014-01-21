Wordpress правки

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок118 просмотров
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Видео ТЗ

http://www.youtube.com/watch?v=7VLdetCUeBo&feature=youtu.be

Сайт на wordpress. Необходимо сделать эти правки сегодня.

Оставляйте заявки, кто готов приступить сразу.

В заявках пожалуйста сразу указывайте стоимость и срок.

WordPress
9 лет назад
petotop
Максим 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва(-1)