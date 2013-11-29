Wordpress тема directory

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здравствуйте уважаемые программисты!

Нам нужно залить на хостинг сайт по этому примеру http://themeforest.net/item/directory-portal-wordpress-theme/3840053 или http://templatic.com/demos/directory/. 2 вариант предпочтительней. Если у Вас уже есть эта тема купленная, то было бы супер, особенно расширенная версия. Также необходима настройка тема (убрать или добавить функционал).

WordPress
11 лет назад
mrocean
Олжас 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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