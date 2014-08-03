Добрый день. есть модуль http://www.web-asyst.ru/product__uchet-tovara-po-harakt-1s-/ Суть модуля в следующем. Он группирует с помощью встроенной функции (на владке дополнительно -> Рекомендуем посмотреть:) одинаковые товары. К примеру, есть товары (поля арт, ...
Worpress
Необходимо немного доделать сайт, и подключить платежку.
Приступить желательно прямо сейчас. Интересует цена срок.
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